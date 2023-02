Griechen helfen trotz Kriegsdrohung der Türkei

Schon einmal brachte ein Erdbeben die "Erbfeinde" Türkei und Griechenland einander näher. Auch dieses Mal?

63 Stunden hatte Aylin unter den Trümmern ausgeharrt, eingeklemmt zwischen Betondecken und eingestürzten Wänden. Dann streckte sich der 20-Jährigen eine Hand entgegen. Sie gehörte einem griechischen Feuerwehrmann. Stundenlang hielt Aylin die Hand des Mannes, während dessen Kollegen vom griechischen EMAK-Rettungsteam die junge Frau zu befreien versuchten - ganz vorsichtig, damit die Trümmer nicht noch weiter einstürzten. Als Aylin endlich gerettet war, sagte sie das einzige griechische Wort, das sie kennt: "Efcharisto", Danke.

Die Geschichte von der Rettung der Frau in der vom Erdbeben zerstörten Stadt Hatay ging durch viele türkische Zeitungen und soziale Medien. Wie jenes andere Bild. Es zeigt inmitten der Ruinen einen Retter mit einem roten Schutzhelm. Der Helm trägt die griechische Flagge und die Aufschrift EMAK. Vor seiner Brust hält der Mann ein kleines Mädchen. Es hat die Augen geschlossen, aber seine kleine Hand klammert sich an die blaue Uniform ihres Retters. "Liebe Griechen", schrieb Selcuk Demir am Mittwoch auf Twitter, "Ich werde dieses Foto nie vergessen. Ihr habt einen türkischen Freund in Anatolien!"

Als eines der ersten Länder schickte Griechenland schon wenige Stunden nach dem verheerenden Beben vom Montagfrüh eine Hercules-Transportmaschine von Athen in die Südosttürkei. An Bord waren Feuerwehrleute der Katastrophen-Spezialeinheit EMAK, Ärzte und Sanitäter. Inzwischen ist ein weiteres Bergungsteam aus Griechenland im Katastrophengebiet eingetroffen.

Erinnerungen an den August 1999 werden wach. Damals erschütterte ein schweres Beben die Region um die westtürkische Industriestadt Izmit. Drei Wochen später bebte die Erde in Athen. Erst halfen griechische Rettungsteams in der Türkei, dann kamen türkische Retter nach Griechenland. Die Katastrophen brachten beide Länder einander näher. Der griechische Außenminister Giorgos Papandreou und sein türkischer Kollege Ismail Cem knüpften neue Gesprächskontakte und vereinbarten vertrauensbildende Maßnahmen. Das Wort "Erdbebendiplomatie" wurde geboren. Die Ära der Entspannung hielt an, bis der heutige türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seit 2016 immer feindseligere Töne gegenüber Griechenland anschlug.

Öffnet sich jetzt ein Fenster für eine Wiederannäherung? Die Hoffnung darauf gibt es in beiden Völkern. Aber greifbare Anzeichen dafür sind bisher nicht zu erkennen. Noch nie in den vergangenen 50 Jahren waren die Fronten zwischen beiden Ländern so verhärtet wie jetzt. Die Situation ist heute auch deshalb eine andere, weil Staatschef Erdogan das Feindbild Griechenland im beginnenden Wahlkampf braucht, um die nationalistische Wählerschaft für sich zu mobilisieren - zumal er jetzt wegen seiner Versäumnisse beim Katastrophenschutz unter Druck gerät. Überdies wird eine Annäherung erschwert, weil die Liste der Konfliktthemen heute viel länger ist als 1999. Damals stritten Athen und Ankara vor allem um die Abgrenzung der beiderseitigen Wirtschaftszonen in der Ägäis. Jetzt spricht Erdogan Griechenland die Souveränität über Ägäisinseln wie Rhodos, Kos und Lesbos ab. Er droht den Nachbarn mit einer Invasion ("Wir können plötzlich über Nacht kommen") und mit einem Raketenangriff auf die Viermillionenstadt Athen.

Zumindest bis zu den Wahlen in der Türkei ist schwer vorstellbar, dass der Staatschef von seiner Kriegsrhetorik abrückt. Im vergangenen Mai brach Erdogan alle Kontakte zum griechischen Premier Kyriakos Mitsotakis ab. "Mitsotakis existiert für mich nicht mehr, ich werde ihn nie wieder treffen", sagte Erdogan damals. Immerhin: Als Mitsotakis am Montag in Ankara anrief, um das Beileid Griechenlands auszusprechen, nahm Erdogan das Gespräch entgegen.

Ähnlich verhält es sich im Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien im Südkaukasus. Trotz einer tiefen Feindschaft zur Türkei haben die Armenier sofort Rettungsteams ins Erdbebengebiet geschickt. Das Verhältnis zwischen Ankara und Eriwan ist sowohl aus historischen Gründen als auch wegen des Konflikts um die Gebirgsregion Berg-Karabach schwer belastet. Die Hilfe hatte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan bereits am Dienstag angeordnet. "Ungeachtet der schwierigen Beziehungen und Lage hat Armenien die helfende Hand ausgestreckt und seine Bereitschaft erklärt, humanitäre Hilfe sowohl der Türkei als auch für Syrien zu leisten", sagte Außenminister Ararat Mirsojan.

Die Geste ist angesichts der Spannungen durchaus bedeutsam: Rund 1,5 Millionen Armenier wurde laut Historikern im Ersten Weltkrieg Opfer systematischer Tötungen im Osmanischen Reich. Als dessen Rechtsnachfolgerin gibt die Türkei zwar Massaker an 300.000 bis 500.000 Menschen zu, weist die Einstufung als Völkermord aber zurück. Darüber hinaus ist die Türkei der engste politische und militärische Verbündete Aserbaidschans. Gegen die Ex-Sowjetrepublik kämpft Armenien seit Jahrzehnten um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Konfliktregion Berg-Karabach.

Die bevorstehenden Präsidentenwahlen im Mai in der Türkei werden nicht nur Auswirkungen auf das weitere Verhältnis mit Griechenland oder Armenien haben. Wie sehr Erdogan durch das Erdbeben im Wahlkampf unter Druck kommt, zeigt auch, dass er kritische Berichterstattung sofort im Keim zu ersticken versucht. Am Mittwoch sperrte die Regierung plötzlich den Kurznachrichtendienst Twitter. Begründet wurde das von der Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie damit, dass die Nutzung eingeschränkt worden sei, um gegen "Beiträge im Internet und kriminelle Aktivitäten durch diese Beiträge" vorzugehen.

Der Druck wurde dann offensichtlich doch zu groß, am Donnerstag war Twitter von der Türkei aus wieder offen. Oppositionspolitiker und Prominente hatten scharf protestiert und der Regierung vorgeworfen, die Kommunikation der Helfer und Verschütteten über Twitter vorsätzlich unterbrochen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten verschüttete Menschen immer wieder über soziale Medien Hilferufe abgesetzt.