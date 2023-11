Griechenland und Türkei wollen Migration bremsen

Das Tauwetter zwischen den Erzfeinden zeigt erste Erfolge im Kampf gegen die illegalen Schlepper. Aber mit dem Nahostkrieg kommt eine neue Sorge hinzu.

Die beiden verfeindeten Nachbarn Griechenland und Türkei sprechen wieder miteinander. Der Dialog begann Ende September mit einem Treffen des griechischen Premierministers Kyriakos Mitsotakis mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Nun trägt die Annäherung erste greifbare Früchte: Beide Länder wollen die irreguläre Migration in der Ägäis und an der türkisch-griechischen Landgrenze unter Kontrolle bringen.

Daran ist nicht nur Griechenland interessiert, das als Erstankunftsland besonders von der irregulären Einwanderung betroffen ist, sondern auch die EU. Denn die meisten Migranten ziehen aus Griechenland in andere europäische Staaten weiter. Vor allem Deutschland ist wegen seiner großzügigen Sozialleistungen ein beliebtes Ziel.

Auf der östlichen Mittelmeerroute, die von der Türkei nach Griechenland führt, stieg die Zahl der Aufgriffe in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent. Allein im September kamen fast 11.500 irreguläre Migranten aus der Türkei nach Griechenland. Das neu errichtete Lager auf Lesbos, das für 3800 Menschen ausgelegt ist, beherbergt aktuell rund 4700 Personen. Auf Samos leben etwa 4500 Menschen in einem Lager mit 3650 Plätzen.

2016 hatten die Türkei und die EU eine Vereinbarung ausgehandelt, um irreguläre Einreisen von Asylsuchenden in die EU zu reduzieren. Der sogenannte Flüchtlingsdeal sah unter anderem vor, dass die Türkei ihre Grenze zu Griechenland kontrolliert und irreguläre Migranten, die dennoch zu den griechischen Inseln gelangen, wieder in die Türkei abgeschoben werden können.

Die griechische Regierung klagt seit Jahren, die Türkei erfülle diese Verpflichtungen nicht. Sie lasse den Schleusern in der Ägäis weitgehend freie Hand und nehme auch so gut wie keine abgelehnten Asylbewerber zurück. Aber seit dem Treffen von Mitsotakis und Erdoğan, bei dem die Migration eine wichtige Rolle spielte, demonstriert Ankara guten Willen: Die Aufgriffe irregulärer Einwanderer aus der Türkei sind nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums im Oktober gegenüber dem Vormonat von 11.470 um 42 Prozent auf 6581 zurückgegangen. Am Fluss Evros, der in Nordgriechenland die Grenze zur Türkei bildet, habe es im Oktober "nahezu null" irreguläre Übertritte gegeben, sagte zuletzt Griechenlands Migrationsminister Dimitris Kairidis.

Er und der türkische Innenminister Ali Yerlikaya vereinbarten kürzlich in Ankara, die Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Schleuser zu verstärken. Dazu soll ein Verbindungsoffizier der griechischen Küstenwache im türkischen Izmir und ein Offizier der türkischen Küstenwache auf der griechischen Insel Samos oder auf Lesbos stationiert werden. So will man Informationen über Migrantenbewegungen schnell austauschen und die Boote, mit denen die Schleuser die Menschen von der türkischen Küste zu den griechischen Inseln bringen, rechtzeitig stoppen. Auch zwischen den Grenzschützern beider Länder an der Landgrenze sollen Kommunikationskanäle geschaffen werden, um irreguläre Grenzübertritte zu verhindern. Die Gespräche verliefen gut und seien weit fortgeschritten, heißt es in griechischen Ministeriumskreisen. Ziel ist es, die Vereinbarung am 7. November zu unterzeichnen.

Auch Zypern sucht nach Wegen, die irreguläre Einwanderung über das östliche Mittelmeer zu bremsen. Die Inselrepublik verzeichnet laut EU-Statistik gemessen an der Bevölkerungsgröße mit Abstand die meisten Asylanträge pro Jahr. Jetzt fürchtet man, dass eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas zu einer neuen Flüchtlingswelle führen könnte. In den vergangenen Tagen sind mehrere Dutzend Flüchtlingsboote in Zypern gelandet. Sie kamen von der rund 200 Kilometer entfernten Küste des Libanon. Nach einem Bericht der zyprischen Zeitung "Fileleftheros" hat Zyperns Innenminister Konstantinos Ioannou seinem libanesischen Kollegen angeboten, dem Libanon sechs gebrauchte Schnellboote der zyprischen Küstenwache zu schenken und gemeinsame Patrouillen zu fahren, um Flüchtlingsboote an der Überfahrt nach Zypern zu hindern.