Griechenland baut neue Zäune: 5 Meter hoch, 27 Kilometer lang

Griechenland verstärkt seine Sicherungsanlagen an der Grenze zur Türkei.

Fünf Meter hoch, 27 Kilometer lang, 63 Millionen Euro teuer: Griechenland wappnet sich am Grenzfluss Evros gegen befürchtete neue Migrantenströme aus der Türkei. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis inspizierte die Bauarbeiten am Wochenende. Die neuen Sicherungsanlagen sollen im April 2021 fertiggestellt sein. Die neuen Grenzzäune seien "das Mindeste, was wir tun können, damit die Bürger in dieser Region sich sicher fühlen", sagte Mitsotakis am Samstag bei seinem Besuch in der Ortschaft Feres. Dort haben die Bauarbeiten an einem neun Kilometer langen Teilstück ...