Griechenland hat erstmals eine Frau an der Staatsspitze

In Griechenland ist Katerina Sakellaropoulou am Freitag als erste Präsidentin in der Geschichte des Landes vereidigt worden. Im Parlament legte sie vor Erzbischof Hieronymos, dem Vorsitzenden der griechisch-orthodoxen Kirche, einen religiösen Eid ab. Wegen des Coronavirus-Ausbruchs war die Zeremonie im Parlament drastisch zurückgefahren worden.

SN/APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI Katerina Sakellaropoulou ist Griechenlands erste Frau an der Staatsspitze.