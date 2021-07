Griechenland macht beim Impfen Druck

Premier Mitsotakis kündigt eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe an - und kurzzeitig auch für Besucher von Bars, Kinos und Theatern.

Seit Wochen war es in Griechenland in Diskussion, jetzt macht Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis angesichts stark steigender Neuinfektionen ernst: Ab sofort gilt eine Impfflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen. "Wer sich nicht daran hält, wird ab 16. August freigestellt", kündigte Mitsotakis am Montagabend in einer Fernsehansprache an. Bis zum 1. September müssen sich auch alle Bediensteten im Gesundheitsbereich gegen Covid-19 impfen lassen. "Es darf nicht sein, dass jene, die besonders gefährdete Menschen schützen sollen, selbst möglicherweise Träger des Virus sind", ...