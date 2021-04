Griechenland macht Urlaub ohne Quarantäne möglich

Bürger der EU-Staaten und einiger anderer Länder können bald leichter einreisen. Aber es gibt Bedingungen.

Noch sind Reisen nach Griechenland mit Hindernissen verbunden: Besucher müssen bei der Ankunft einen negativen PCR-Test vorweisen und zusätzlich für sieben Tage in Quarantäne. Ab Montag soll die Isolationspflicht wegfallen. Die Lockerung, der am Freitag der Corona-Expertenrat noch zustimmen muss, ist ein erster Schritt zur Öffnungen für den Tourismus.

Die Erleichterung gilt zunächst für Reisende aus EU-Staaten sowie Großbritannien, den USA, Serbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel. Für Reisende aus Schengenstaaten wie der Schweiz und Norwegen, die nicht zur EU gehören, gilt die Aufhebung der Quarantänepflicht zunächst nicht.

Mit Israel, das bei den Impfungen weltweit führend ist, hatte die griechische Regierung bereits Anfang April einen bilateralen "Reisekorridor" geöffnet. Dieser ermöglicht pro Woche 10.000 Israelis die Einreise nach Griechenland ohne Quarantänepflicht - sofern sie geimpft sind.

Auch für die ab Montag erleichterte Einreise aus den anderen Ländern gelten Bedingungen. Die Besucher müssen entweder eine abgeschlossene Impfung gegen Covid-19 nachweisen oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Außerdem werden bei der Ankunft stichprobenartig Schnelltests durchgeführt. Und generell gilt: Reisende nach Griechenland müssen mindestens 24 Stunden vor der geplanten Ankunft eine Onlineanmeldung auf der Website travel.gov.gr ausfüllen. Sie bekommen dann am Reisetag zur Bestätigung einen QR-Code auf ihr Smartphone oder ihr Tablet gesendet, den sie beim Einchecken und der Einreise vorzeigen müssen. Dieses Verfahren galt bereits im vergangenen Sommer und ist gut eingespielt.

Die Aufhebung der Quarantänepflicht gilt ab Montag zunächst für Einreisen über neun griechische Flughäfen. Das sind neben Athen und Thessaloniki die Inseldestinationen Heraklion und Chania auf Kreta, Rhodos, Mykonos, Santorin und Korfu. In Griechenland müssen sich die Besucher an die bestehenden Kontaktbeschränkungen halten. Dazu gehören Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Einkäufe in Einzelhandelsgeschäften sind in den meisten Landesteilen nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich.

Ab 14. Mai will Griechenland die Beschränkungen im Reiseverkehr weiter lockern. Dann soll die Quarantänepflicht für Besucher aus weiteren Ländern abgeschafft werden. Bis dahin soll auch die seit Anfang November geschlossene Gastronomie wieder öffnen, zumindest in Außenbereichen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Griechenland aktuell bei 184. Das Land gilt weiter als Risikogebiet. Bei der Rückkehr nach Österreich gilt daher eine Quarantänepflicht.