Griechenland macht vor, wie es funktioniert

Automatische Anmeldung und Terminvergabe für die Coronaimpfung, keine Warteschlangen in den Impfzentren.

"Wunderbar!", sagt Panagiota Alexopoulou, als sie das Impfzentrum verlässt und in Richtung der Taxis geht. Gerade hat die 77-Jährige ihre erste Coronaimpfung bekommen. In drei Wochen hat sie den Termin für die zweite Teilimpfung. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist", sagt sie.

"Prometheus" heißt das Impfzentrum in einer Messehalle im Athener Norden, benannt nach dem Titanen der griechischen Mythologie. Warteschlangen gibt es nicht, die Impfungen laufen wie am Schnürchen. Dank frühzeitiger Kontaktbeschränkungen hat Griechenland die ...