Griechenland riegelt Grenze zur Türkei ab

Seit Wochen kommen immer mehr Migranten über die Türkei in die EU. Nun ergreift Griechenland schärfere Maßnahmen.

Immer mehr Migranten versuchen, aus der Türkei nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu gelangen. Allein seit Beginn des Monats August hätten die griechische Grenzpolizei und die Küstenwache rund 25.000 irreguläre Grenzübertritte verhindert, sagte Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos am Mittwoch im griechischen Nachrichtensender Skai. "Das ist eine sehr große Zahl", so der Minister. Den Behörden in der benachbarten Türkei warf er vor, dass sie "diese unglücklichen Menschen systematisch instrumentalisieren". Die Türkei stelle syrische Flüchtlinge immer häufiger vor die Wahl, ...