Griechenland rüstet auf

Der Ton im Streit um die Hoheitszonen im Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei wird immer rauer. Athen plant jetzt neue Waffenkäufe. Profitieren könnte davon vor allem Frankreich.

Kein Tag vergeht ohne neuen Schlagabtausch zwischen den verfeindeten NATO-Partnern Griechenland und Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan beschuldigte in einer Rede in der Schwarzmeerstadt Giresun Griechenland der "Piraterie" und des "Banditentums" im Mittelmeer. Die Türkei werde das "nicht tolerieren", drohte Erdoğan. Anlass des Ausbruchs waren Medienberichte, die zeigen, wie griechische Soldaten in Kampfanzügen auf der kleinen Insel Kastelorizo von Bord eines Fährschiffs gehen.

Kastelorizo liegt nur zwei Kilometer vor der türkischen Südküste. Die neun Quadratkilometer große ...