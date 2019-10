Griechenland will Migranten leichter abschieben können

Die griechische Regierung will ihm Rahmen der geplanten Verschärfung der Asylgesetze erstmals sichere Drittstaaten festlegen, in die Geflüchtete abgeschoben werden können. Eine entsprechende "umfassende Liste" werde in Kürze vorgelegt, sagte der Vize-Minister für Migration, Giorgos Koumoutsakos, der "Süddeutschen Zeitung".

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Griechenland hofft auf Verteilung der Menschen auf andere EU-Länder