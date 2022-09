Griechenlands Premierminister reicht der Türkei die Hand

Kyriakos Mitsotakis kam mit einer Friedensbotschaft in die UN-Vollversammlung. Ankara antwortet mit neuen Drohungen.

In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hat der griechische Regierungschef der türkischen Führung vorgeworfen, sie untergrabe den Frieden und die Stabilität im östlichen Mittelmeer. Besonders alarmierend sei "die Intensität der türkischen Bedrohung, die von aggressiver Rhetorik, einer massiven Desinformationskampagne, zahlreichen Verletzungen der griechischen Souveränität zur See und in der Luft, der Instrumentalisierung der Migrationsströme und einer Verweigerung aller Gesprächskontakte gekennzeichnet" sei, sagte Kyriakos Mitsotakis.

Die beiden verfeindeten NATO-Partner Griechenland und Türkei streiten seit Jahrzehnten um die Grenzen und ...