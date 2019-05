Griechische Lager durch Anstieg von Migranten überfüllt

Griechenland hat im Mai einen deutlichen Anstieg von Migranten verzeichnet, die aus der Türkei zu den griechischen Inseln übersetzten. Allein in der Zeit vom 19. bis zum 30. Mai kamen 1230 Menschen auf diese Inseln - und damit in die EU. "Die Zahl (der Migranten) ist zurzeit ungewöhnlich hoch", sagte ein Offizier der Küstenwache am Freitag.

Die Lager in Griechenland sind für weniger Menschen ausgelegt