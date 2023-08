Griechische Personalausweise: Der Teufel steckt im Chip

Griechinnen und Griechen wehren sich gegen neue Personalausweise im Bankkartenformat. Nicht nur, weil auch der Satan mit im Spiel sein soll.

In Griechenland beginnt nach jahrzehntelangen Verzögerungen endlich die Ausgabe von Personalausweisen im Bankkartenformat. Aber zahllose Menschen stehen vor den Behörden an, um noch einen der alten Ausweise zu ergattern. Denn die neuen Identitätskarten halten sie für Teufelszeug.

Montagmorgen um kurz vor sechs an einem Polizeirevier im Athener Vorort Glyfada. Die Behörde für die Ausgabe von Personalausweisen öffnet erst in etwas mehr als einer Stunde, aber schon jetzt stehen mehrere Dutzend Menschen an, vor allem Seniorinnen und Senioren. "Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit", sagt eine alte Dame. Sie will noch schnell einen alten Personalausweis beantragen, bevor im September die neuen Plastikkarten ausgegeben werden. In den neuen Ausweisen steckt ein Chip, erläutert die Frau, "und damit können sie uns auf Schritt und Tritt überwachen". Mit "sie" meint die Griechin offenbar nicht nur den Staat, sondern auch andere, finstere Mächte. Von einer nahegelegenen Kirche klingt Glockengeläut herüber. Die Frau bekreuzigt sich. Unter den Wartenden ist auch ein orthodoxer Geistlicher. In den Chips sei für jeden Bürger eine Nummer abgespeichert, erläutert der Gottesmann. Und in diesen Nummern, die der Inhaber des Ausweises nicht sehen könne, verberge sich die Ziffernfolge 666 - das Symbol des Satans.

Mit der Ausgabe der neuen Ausweise kommt Griechenland mit jahrzehntelanger Verspätung den Auflagen der EU nach. Die alten Ausweise waren aus Pappe, wurden auf den Polizeirevieren per Hand beschriftet, mit einem Siegel abgestempelt und einer Plastikhülle überzogen. Die neuen Karten sind maschinenlesbar und sollen fälschungssicher sein. Aber in den sozialen Netzwerken läuft seit Wochen eine Kampagne rechtsextremer und ultrareligiöser Verschwörungstheoretiker. Mit der Covid-Impfkampagne habe es begonnen, heißt es da. Damals sei den Menschen mit dem Impfstoff ein mikroskopisch kleiner Chip eingesetzt worden, um sie zu programmieren. Mit den neuen Ausweisen treibe der Staat die Überwachung seiner Bürger einen Schritt weiter. Auch viele orthodoxe Geistliche wettern von den Kanzeln gegen die Ausweise. Auf Kreta ist für diesen Mittwoch eine Protestkundgebung in der Hafenstadt Rethymnon geplant. Am 3. September wollen sich die Ausweisgegner in Thessaloniki versammeln, und am Sonntag darauf in Athen.

Der für die Ausgabe der Ausweise zuständige Bürgerschutzminister Giannis Oikonomou versucht die Debatte zu versachlichen. "Die neuen Ausweise haben nichts Dämonisches, Außerirdischer oder Antichristliches", versicherte er. "Sie sollen dafür sorgen, dass wir sicher reisen können und unsere Verpflichtungen in der EU erfüllen." An die Adresse jener, "die versuchen, die Gehirne der Menschen zu vergiften", sagte Oikonomou: "Die Menschheit hat die Aufklärung hinter sich, Griechenland befindet sich im 21. Jahrhundert."