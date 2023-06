Größte Luftwaffenübung "Air Defender" startet

Die deutsche Luftwaffe will mit dem Manöver "Air Defender 2023" gemeinsam mit den beteiligten NATO-Partnern Stärke zeigen, aber eine Eskalation im Hinblick auf Russland vermeiden. "Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt", sagte der Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, am Montag im Inforadio des RBB. Das Manöver "Air Defender 2023", das am Montag beginnt, ist die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO.

BILD: SN/APA/DPA/KAY NIETFELD Deutscher Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz