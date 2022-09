Größte Traurigkeit für "viel geliebte Mutter"

König Charles III. zeigt sich das erste Mal mit Queen Camilla vor dem Buckingham-Palast. Er gibt sich nahbar.

Es war ein Moment tiefer Trauer, aber auch des Neuanfangs, als König Charles III. am Freitagnachmittag mit seiner Limousine vor dem Buckingham-Palast ankam. Dort warteten Zehntausende Menschen seit Stunden, um den neuen Monarchen zu sehen. Sie jubelten ihm zu, riefen: "Gott schütze den König."

Dann nahm er sich viel Zeit, um mit den Menschen einige Worte auszutauschen, schüttelte Hände, lächelte ihnen zu. Viele sprachen ihm sein Mitgefühl aus, machten Fotos. Es war der erste Eindruck, den Britinnen und Briten von ihrem neuen Monarchen erhielten. Er gab sich zugänglich, nahbar.

Sowohl König Charles III. als auch die neue Premierministerin Truss wurden in der gleichen Woche ins Amt gehoben. In einer Zeit, in der das Land mit vielen Krisen konfrontiert ist. Das nationale Gesundheitssystem NHS ist überlastet, die Preise für Gas und Strom schnellen immer weiter in die Höhe. Doch dann, als wäre das alles nicht genug, starb am Donnerstag Elizabeth II., jene Frau, die den "Menschen Hoffnung gab, als sie diese am meisten benötigten", wie Labour-Chef Keir Starmer am Freitag im Parlament betonte. Nun müsse Charles III. für diese Gewissheit sorgen, betonten Beobachter. Tausende Menschen kamen zum Buckingham-Palast, um Königin Elizabeth II. zu gedenken. Sie legten Blumen und Karten nieder oder standen einfach nur da, ganz still, manche weinten. Einige verglichen die Stimmung im Zentrum Londons mit der während des 70. Thronjubiläums der Queen im Juni dieses Jahres. Denn schließlich fühlten viele neben der Trauer auch große Dankbarkeit für ihre Monarchin, die ihnen ein Leben lang gedient hatte. Linda reiste von Brighton im Süden Englands nach London. Es sei ihre Pflicht, hier zu sein, sagt sie. "Sie war eine solch unglaubliche Frau - eine Inspiration."

Der 67-jährige John Loughrey, der in Großbritannien als "Royal Superfan" bekannt ist, kämpft mit den Tränen. "Ich kann die Nachricht nicht glauben, ich bin am Boden zerstört", sagte er gegenüber Journalisten. "Ich wusste, dass sie krank war, aber hoffte, sie würde noch ein paar Monate überleben." Er glaubt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe, weil ihr Ehemann Prinz Philip im April 2021 gestorben war. "Ich habe sie zwei Mal getroffen und empfand sie als großartig. Die Nachricht ist nicht wirklich angekommen. Ich werde sie so sehr vermissen."

Auch Boris Johnson, der die Monarchin am Dienstag noch ein letztes Mal getroffen hatte, räumte ein, dass es ihm schwerfalle, von ihr in der Vergangenheitsform zu sprechen. Er schien bei seiner Rede im Parlament sichtlich gerührt. "Ich denke, unser Schock ist heute größer", sagte er, "weil wir mit ihrem Tod das ganze Ausmaß dessen verstehen, was sie für uns alle getan hat." Über sein letztes Treffen mit ihr betonte er: "Ich kann Ihnen sagen, dass sie so strahlend und so sachkundig und so fasziniert von Politik war wie eh und je."

Auch ihr Sohn Charles III. fand berührende Worte für sie. Es sei ein "Moment größter Traurigkeit für mich und alle Mitglieder meiner Familie", sagte er. Der neue König würdigte die gestorbene Monarchin als "geschätzten Souverän und eine viel geliebte Mutter". Während dieser Phase der Trauer und des Wandels würden seine Familie und er getröstet durch "das Wissen über den Respekt und die tiefe Zuneigung, die der Queen so weithin entgegengebracht werden".