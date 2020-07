Groß angelegte Razzia in der islamistischen Szene in Berlin

Die Polizei in Berlin ist am Mittwochmorgen mit einer groß angelegten Razzia gegen Tatverdächtige aus der islamistischen Szene ausgerückt. 450 Beamte seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher in der deutschen Hauptstadt am Morgen. Es würden 19 Objekte in vier Stadtbezirken durchsucht. Es gehe vor allem um Wohnungen und Gewerberäume, Moscheen seien nicht darunter.

SN/APA (dpa/Archiv)/Christoph Soede Rund 450 Beamte sind im Einsatz