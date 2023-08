Großbritannien: Hohe Strafen bei Jobs für illegale Migranten

Zur Abschreckung will die britische Regierung die Geldstrafen für Unternehmen und Vermieter deutlich erhöhen, die irregulär eingereiste Migranten beschäftigen oder unterbringen. Schwarzarbeit und illegale Vermietungen seien wesentliche Anziehungsfaktoren für Menschen, die meist in kleinen Booten den Ärmelkanal überqueren, hieß es am Montag aus dem Innenministerium in London.

BILD: SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Londons Staatssekretär Jenrick kritisiert 'skrupellose' Firmenchefs