Großbritannien sieht Bewegung im Brexit-Streit

In die Austrittsverhandlungen mit der EU ist nach Einschätzung Großbritanniens Bewegung gekommen. "Wir kommen mit Schwung voran", sagte Brexit-Minister Stephen Barclay am Freitag nach Gesprächen in Brüssel. Es sei "noch eine Menge Arbeit zu tun, aber es gibt das gemeinsame Ziel, eine Vereinbarung zu erzielen." Die Reaktion der EU-Kommission war unterdessen verhalten.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Barclay (2.v.l.) gibt sich für Großbritannien optimistisch