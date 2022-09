Großbritannien steht still: Das hätte die Queen nicht gewollt

Am Tag der Beerdigung von Königin Elizabeth II. werden keine Operationen durchgeführt und es dürfen keine anderen Begräbnisse stattfinden. Das geht vielen Britinnen und Briten zu weit.



In London ist die Warteschlange auf dem Weg zur Westminster Hall, wo der Sarg von Königin Elizabeth II. aufgebahrt ist, noch länger geworden. In der Nacht zum Freitag reichte sie acht Kilometer weit vom Parlament aus über die Lambeth Bridge und am Südufer der Themse entlang von National Theatre und Tate Modern bis über den Tower of London hinaus. Die Wartezeit betrage mittlerweile 14 Stunden, berichtete die BBC. Eine Mehrheit der Briten hält eine Phase des Innehaltens für angemessen. ...