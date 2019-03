Das Drama um den Brexit strebt einem neuen Höhepunkt auf dem EU-Gipfel in Brüssel zu. Die Uhr tickt immer lauter, die Fragen werden immer dringender. Der Versuch einer Klärung.

In Brüssel werden folgende Fragen heftig diskutiert, bevor kommende Woche die Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel zusammenkommen, der ganz im Zeichen des Brexit stehen wird.

Was will Großbritannien? Man weiß bisher eher, was das Vereinigte Königreich nicht ...