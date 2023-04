Großbritannien will hart gegen Migration vorgehen - und riskiert dabei viel

Im britischen Parlament unterstützt eine Mehrheit das umstrittene Asylgesetz. Ob es tatsächlich kommt, ist fraglich.

Einst wehte in Großbritannien ein anderer Wind. In den 1990er-Jahren wurden Menschenrechte im Vereinigten Königreich als wesentlich angesehen und so beschloss die Labour-Regierung unter Tony Blair vor fast genau 25 Jahren den "Human Rights Act 1998". Seither gelten universelle Rechtsansprüche, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten wurden, ausdrücklich auch in Großbritannien.

Mittlerweile jedoch ist die Welt eine andere. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht stellte Human Rights Watch fest, dass die britische Tory-Partei "wiederholt versucht hat, den Schutz der ...