Großbritannien will zukünftig gegen Cyberattacken vorgehen

Großbritannien will in Zukunft gemeinsam mit seinen Verbündeten gegen Cyberattacken vorgehen. Dies kündigte der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson am Donnerstag bei einem NATO-Treffen in Brüssel an. London wirft dem russischen Militärgeheimdienst GRU vor, großangelegte Cyberattacken in aller Welt auszuführen. Russland verhalte sich wie ein "Pariastaat", kritisierte Williamson.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Verteidigungsminister Williamson kritisierte Russland scharf