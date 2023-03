Großbritannien: Zu wenig Zeit für die Patienten

Erneut gehen diese Woche in Großbritannien Fachleute aus dem Gesundheitssystem auf die Straße. Im Fokus der Proteste stehen Spitäler. Doch auch die Hausärzte sind an ihren Grenzen.

Youssef El-Gingihy betritt seine Praxis in Leamington Spa, einer Stadt südöstlich von Birmingham. Im Verwaltungssystem sieht er, was er heute zu tun hat: Über ein Dutzend Namen von Patientinnen und Patienten werden aufgelistet, unterlegt in verschiedenen Farben. Manche wird er anrufen, andere haben einen Termin in der Praxis. "Hausärzte werden als eine Art Türsteher verstanden", erklärt er und blickt von seinem Bildschirm auf. In anderen Worten: Der Arzt entscheidet, ob die Menschen von ihm behandelt werden, zum Spezialisten überwiesen werden ...