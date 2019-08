Großdemo für Freiheit und Toleranz in Dresden

Eine Woche vor der Wahl in Sachsen haben Zehntausende Menschen in Dresden bei einer Demonstration des Bündnisses "Unteilbar" Flagge gezeigt für eine offene und solidarische Gesellschaft. "Sachsen kann auch anders, Dresden ist viel, viel mehr als Pegida", erklärten die Organisatoren am Samstagnachmittag mit Blick auf das rechtspopulistische Bündnis.

SN/APA (dpa)/Robert Michael Demonstration des Bündnisses #unteilbar in Dresden