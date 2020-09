Großdemonstration gegen die Regierung in Thailand

Tausende regierungskritische Demonstranten haben sich am Samstag an der Thammasat Universität in Bangkok versammelt, um Neuwahlen und Gesetzesänderungen zu fordern. Nach Ansicht der Organisatoren könnte die Kundgebung, die bis Sonntag dauern soll, die größte der vergangenen Jahre werden. Sie gilt als vorläufiger Höhepunkt der seit Monaten andauernden Proteste in vielen Landesteilen.

SN/APA (AFP/Archiv)/MLADEN ANTONOV Veranstalter erwarten bis zu 100.000 Demonstrierende