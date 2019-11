Großdemos in Frankreich und Italien gegen Gewalt an Frauen

Frankreich und Italien haben am Samstag Großdemonstrationen gegen Gewalt an Frauen stattgefunden. Zahlreiche Teilnehmer in der französischen Hauptstadt Paris trugen lila Spruchbänder oder Plakate. Proteste gab es auch in Städten der französischen Regionen, wie lokale Medien am Samstag berichteten. Das Bündnis #Noustoutes hatte zu den Aktionen aufgerufen, an denen zehntausende Menschen teilnahmen.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Gefordert werden etwa Chancengleichheit und Unterstützung für Familien