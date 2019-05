Große Empörung nach Tod von Regierungskritiker in Algerien

In Algerien gibt es nach dem Tod des inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Kameleddine Fekhar (54) große Empörung. Amnesty International bezeichnete den Tod des Regierungskritikers am Mittwoch als "Schande für das Land". Zehn Oppositionsparteien forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle.

SN/APA (AFP)/RYAD KRAMDI Massenproteste gegen die Führung