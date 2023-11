Sieben Wochen in Geiselhaft: Was bedeutet das für ein Leben? Traumapsychologin Brigitte Lueger-Schuster antwortet.

Was können diese sieben Wochen für das Leben eines Menschen bedeuten? Brigitte Lueger-Schuster: Das ist schwer zu beantworten, weil wir nicht wissen, was ihnen in diesen sieben Wochen passiert ist. Waren sie unter strengster Bewachung, aber guter Versorgung? Dann ist ...