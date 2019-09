Große Koalition wirbt im Deutschen Bundestag für Klima

Die Große Koalition hat im Deutschen Bundestag für einen breiten Konsens in der Klimapolitik geworben. "Ich werbe dafür, an einem Strang zu ziehen", sagte die deutsche Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag in der Klimadebatte des Bundestages. "Das ist das, was die Menschen von uns erwarten."

SN/APA/dpa/Tom Weller Schulze setzt sich am Bundestag für das Kilma ein