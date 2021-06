Große Zusagen beim Gipfel

Die G7 wollen eine Milliarde Impfdosen für die ärmeren Länder bereitstellen. Vertreter von NGOs und UNO halten das für einen Tropfen auf den heißen Stein.

Die Kulisse war malerisch. In der hermetisch abgeriegelten Bucht des Badeortes Carbis Bay am äußersten Südwestzipfel Englands begegneten einander die Staats- und Regierungschefs der reichsten Industrienationen zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder persönlich. Bis Sonntag dauert der Gipfel in Cornwall, bei dem Gastgeber Boris Johnson im besten Licht glänzen will.

Die Erwartungen sind angesichts der globalen Herausforderungen groß: Folgen der Pandemie, Klima- und Artenschutz, Stärkung gemeinsamer demokratischer Werte.

Für Angela Merkel ist es der ...