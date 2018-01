Grün soll die Zukunft sein

Zwei Vertreter des pragmatischen Flügels wollen den deutschen Grünen wieder Aufwind verschaffen. Annalena Baerbock und Robert Habeck sind vor allem: jünger und hipper.

Am Wochenende hat Deutschlands Ökopartei auf ihrem Parteitag in Hannover zwei alte Zöpfe abgeschnitten und eine Extrawurst gebraten. Aufgegeben wurde der Flügelproporz, wonach einer der beiden Parteichefs dem Realo- und der andere dem Fundi-Flügel angehören muss. Sowohl die 37-jährige Annalena Baerbock als auch der 48-jährige Robert Habeck gehören dem Realo-Flügel an.