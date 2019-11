Gründer der syrischen Weißhelme ums Leben gekommen

Der aus Großbritannien stammende Gründer der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme ist in Istanbul ums Leben gekommen. Laut einem türkischen Pressebericht wurde James Le Mesurier in der Früh vor seinem Wohnhaus mit gebrochenen Beinen und Brüchen am Schädel aufgefunden. Der Leiter der Weißhelme bestätigte den Todesfall, nannte aber keine Details. Die Behörden ermitteln.

SN/APA (AFP/Archiv)/OMAR HAJ KADOUR Wei§helme retteten zehntausende Menschen