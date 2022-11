Grüne Abgeordnete fordern Zugang zu Inhaftierten in Ägypten

Mehrere Parlamentarier europäischer Grünparteien, die an der UNO-Klimakonferenz COP27 teilnehmen, haben in einem Schreiben an den ägyptischen Justizminister Omar Marwan und den Generalstaatsanwalt Hamada Al-Sawy Zugang zu neun namentlich genannten inhaftierten Dissidenten gefordert. Unter den Namen findet sich auch Alaa Abd el-Fattah, der sich in Wadi Al-Natrun nördlich von Kairo einem intensivierten Hungerstreik befindet.

SN/APA/AFP/KHALED DESOUKI Die Abgeordneten fordern Zugang zu Dissidenten wie Alaa Abdel Fattah