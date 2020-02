Grüne fordern CDU und FDP zur Wahl Ramelows in Thüringen auf

Die deutsche Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Landtagsfraktionen von CDU und FDP in Thüringen aufgefordert, die Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten zu unterstützen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte am Sonntag entsprechende Forderungen zurückgewiesen. Ramelow will erneut für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.

SN/APA (AFP)/JENS SCHLUETER Ramelow will wieder für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren