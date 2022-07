"Grüne" Investition: EU-Entscheidung zu Atomkraft und Gas

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die umstrittene Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investition ab. Mindestens 353 der 705 EU-Abgeordneten müssen sich gegen die sogenannte Taxonomie aussprechen, dann tritt sie nicht in Kraft. Das Ergebnis der Abstimmung gilt als offen. Die österreichischen Abgeordneten kündigten parteiübergreifend ihren Widerstand an.

SN/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT Atomkraft möglicherweise vor "grüner" Einstufung