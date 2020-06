"Grüne Welle" bei Kommunalwahlen in Frankreich

Bei der Endrunde der Kommunalwahlen in Frankreich haben Grüne und ihre Verbündeten beispiellose Erfolge errungen. In Städten wie Lyon, Straßburg und Besançon stehe ein Machtwechsel an, berichtete der TV-Sender France 2 am Sonntag. Die Grünen triumphierten nach Hochrechnungen auch in Marseille und Bordeaux. Die Sprecherin von Europe Écologie - Les Verts, Eva Sas, sprach von einer "grünen Welle".

SN/APA (AFP)/RAYMOND ROIG In den Wahllokalen galt Maskenpflicht