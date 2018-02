Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag Maßnahmen gegen umweltschädliche Dieselautos in deutschen Städten für rechtens erklärt.

SN/elcovalana - stock.adobe.com Gesundheitsschädlich: An diesem Effekt des Ausstoßes von Dieselfahrzeugen besteht kein Zweifel. Nun fordern Richter Maßnahmen dagegen. stock.adobe.com