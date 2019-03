Guaidó mobilisiert Massen für Marsch auf Caracas

Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó hat begonnen, die Bevölkerung für einen Marsch auf den Präsidentenpalast Miraflores in Caracas zu mobilisieren. "Wir gehen zu Miraflores und fordern zurück, was dem Volk gehört", sagte Guaidó am Samstag vor Tausenden Anhängern in der Stadt Valencia. Ein Datum für den Marsch nannte er zunächst nicht.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Guaidó geht voll auf Konfrontation