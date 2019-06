Guaido schließt Verhandlungen mit Venezuelas Regierung aus

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido hat weiteren Gesprächen mit der Regierung von Staatschef Nicolas Maduro in Oslo vorerst eine Absage erteilt. "Es ist kein weiteres Treffen geplant", sagte der Oppositionsführer am Freitag. Neue Gespräche würden nur Sinn machen, wenn die Regierung in Caracas sich auf die Bedingungen der Opposition einlasse.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Guaido gibt sich weiterhin kämpferisch