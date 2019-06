Guaido will Maduro spätestens bis Jahresende stürzen

Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit Vertretern der Regierung hat Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaido seine Forderung nach einem Rücktritt von Präsident Nicolas Maduro bekräftigt. Dieser werde sein Amt noch in diesem Jahr aufgeben müssen, sagte Guaido am Samstag bei einer Rede in Pedraza. Der Kampf gegen Maduro habe nicht erst 2019 begonnen, "aber mit Gottes Hilfe wird er 2019 enden".

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Parlamentspräsident Juan Guaido