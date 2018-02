Guatemalas Ex-Präsident Colom wegen Korruption angeklagt

Guatemalas früherer Präsident Alvaro Colom ist wegen Korruption angeklagt worden. Er soll während seiner Amtszeit (2008-2012) in dem mittelamerikanischen Land in Betrug und Unterschlagung öffentlicher Mittel beim Bau des Nahverkehrssystems Transurbano verwickelt gewesen sein, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/JOHAN ORDONEZ Mindestens 35 Millionen US-Dollar sollen unterschlagen worden sein