Gudenus bei verfassungswidrigem Feiertag in Republik Srpska

FPÖ-Klubchef Johann Gudenus ist am Dienstag in die bosnische Stadt Banja Luka gereist, um an den Feierlichkeiten anlässlich des verfassungswidrigen "Nationalfeiertages" der Republika Srpska teilzunehmen. Der seit Jahren für seinen Separatismus bekannte bosnisch-serbische Präsident Milorad Dodik will dabei Gudenus sowie dem serbischen Ex-Präsidenten Tomislav Nikolic einen Orden verleihen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Gudenus und Dodik sind Freunde