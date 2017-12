Gudenus wies Asselborn-Kritik an Bundeskanzler Kurz zurück

Nach der ÖVP hat nun auch die FPÖ die Kritik des Luxemburger Außenministers Jean Asselborn an der Haltung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Flüchtlingspolitik zurückgewiesen. "Die sozialistische Zwangsverteilungspolitik von Asylwerbern ist nicht praktikabel und daher auch nicht zukunftsträchtig", betonte der freiheitliche Klubobmann Johann Gudenus am Sonntag in einer Aussendung.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Gudenus stellt sich hinter Kurz