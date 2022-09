Guterres ernennt neuen UNO-Sondergesandten für Libyen

UNO-Generalsekretär António Guterres hat einen neuen Sondergesandten für das Bürgerkriegsland Libyen ernannt. Der Senegalese Abdoulaye Bathily wird damit zugleich Leiter der UNO-Unterstützungsmission für Libyen (UNSMIL), wie die Vereinten Nationen am Freitag (Ortszeit) in New York mitteilten. Bathily folgt auf den Slowaken Ján Kubiš, der im vergangenen November nur einen Monat vor der geplanten Präsidentenwahl in Libyen überraschend von seinen Ämtern zurückgetreten war.

SN/APA/AFP/MICHAEL TEWELDE UNO-Generalsekretär Antonio Guterres