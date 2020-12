Guterres ruft zu Verhandlungen im Berg-Karabach-Konflikt auf

UN-Generalsekretär António Guterres hat die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan dazu aufgerufen, im Konflikt um die Kaukasusregion Berg-Karabach an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Gespräche unter der Leitung der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sollten wieder aufgenommen werden, um eine "nachhaltige friedliche Einigung" zu erzielen, erklärte Guterres am Freitag (Ortszeit) in New York.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS UNO-Generalsekretär Guterres will "nachhaltige friedliche Einigung"