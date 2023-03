Guterres sprach mit Selenskyj über Getreideabkommen

UNO-Generalsekretär António Guterres hat bei einem Besuch in Kiew am Mittwoch mit der ukrainischen Führung über die Verlängerung der Getreide-Initiative im Schwarzen Meer gesprochen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Pressekonferenz mit Guterres, die Getreideexporte seines Landes seien "für die ganze Welt kritisch notwendig". Sie garantierten eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln. Kommende Woche will eine UNO-Spitzendiplomatin auch mit Russland verhandeln.

BILD: SN/APA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS Guterres und Selenskyj im Kiewer Präsidentenpalast