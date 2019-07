Guterres warnt vor wachsender Terror-Bedrohung in Afrika

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor der wachsenden Bedrohung durch Terrorismus in Afrika gewarnt. "Afrika ist zunehmend an vorderster Front im globalen Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus", sagte Guterres am Mittwoch bei einer UN-Konferenz in Kenia zur Bekämpfung von Terrorismus. Diese Bedrohung könne ganze Regionen destabilisieren, warnte er.

SN/APA (AFP)/TONY KARUMBA UN-Generalsekretär Antonio Guterres