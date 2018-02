Guterres "zutiefst beunruhigt" über Lage in Ost-Ghuta

Angesichts der eskalierenden Gewalt im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta hat sich UNO-Generalsekretär Antonio Guterres "zutiefst beunruhigt" gezeigt. Besonders die Folgen für die Zivilbevölkerung machten ihm Sorgen, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag (Ortszeit) in New York.

SN/APA (AFP)/ABDULMONAM EASSA Eskalation des Krieges trifft vor allem unschuldige Opfer