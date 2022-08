Habeck schließt längere AKW-Laufzeiten zum Gas-Sparen aus

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat längere Laufzeiten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke zur Einsparung von Gas ausgeschlossen. Mit dem AKW-Weiterbetrieb könne man den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag bei einem Bürgerdialog am Tag der offenen Tür der deutschen Regierung. "Für das wenige, was wir da gewinnen, ist es die falsche Entscheidung." Er warnte außerdem vor einem Einknicken bei Nord Stream 2.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Deutscher Wirtschaftsminister warnt vor Einknicken vor Putin