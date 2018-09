Hälfte der Armen auf der Welt sind Minderjährige

Die Hälfte aller in Armut lebenden Menschen auf der Welt sind einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge jünger als 18 Jahre alt. Rund 1,3 Milliarden Menschen weltweit, rund ein Viertel der Bevölkerung in den 104 für den Bericht untersuchten Ländern, werden als arm eingestuft, hieß es in dem am Donnerstag in New York vorgestellten Bericht.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/MAHMUD HAMS Ihr weiteres Schicksal ist ungewiss